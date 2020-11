Projektdiversifizierung ist das Stichwort für Canada Silver Cobalt Works!

Sehr interessante – und unerwartete – Neuigkeiten veröffentlichte Ende vergangener Woche Silber- und Kobaltexplorer Canada Silver Cobalt Works (TSXV CCW / Frankfurt 4T9B) ! Das kanadische Unternehmen ging nämlich einen Deal mit MagNor Resources ein, der Canada Silver Cobalt das Recht gewährt, sich eine Beteiligung von 100% am Nickel und Kupferprojekt B2 in Québec zu verdienen!

Laut Canada Cobalt Works wurden sechs Stichproben zur Multielementanalyse an das ALS Labor in Val-d’Or geschickt, wobei „massive“ Nickel-, Kupfer und Kobaltvererzung nachgewiesen wurde:

- 1,05 % Ni, 0,13 % Cu, 0.10 % Co

- 0,96 % Ni, 0,10 % Cu, 0,09 % Co

- 0,69 % Ni, 0,62 % Cu, 0,19 % Co

und in epithermalen Äderchen in Zusammenhang mit Quarzeinpressungen:

- 9,28 % Cu, 18,2 g/t Ag, 0,34 g/t Au

- 2,97 % Cu, 5,7 g/t Ag, 0,29 g/t Au, 0,10 % Ni!

Das Nickel- und Kupferprojekt B2 enthält neue Aufschlüsse mit Nickel, Kupfer und Kobalt, die erst im August vergangenen Jahres entdeckt wurden, und liegt in der Region Saguenay Lac-St-Jean (Québec). Es kann leicht über bestehende Straßen und Pfade erreicht werden.

Wir betrachten die Übernahme dieses auf den ersten Blick sehr interessanten Projekts als klugen Schritt des Unternehmens. Sowohl Nickel als auch Kupfer werden auf Grund des erwarteten Booms der Elektromobilität von vielen Experten für die Zukunft deutlich steigende Nachfrage und damit Preise prognostiziert. Und es kommt hinzu, das Canada Silver Cobalt im Bereich der Batteriemetalle bereits aktiv ist, da auf dem Castle-Projekt des Unternehmens neben extrem hochgradigem Silber auch signifikante Kobaltmineralisierung entdeckt wurde.

Canada Silver Cobalt hat mit dem angekündigten Deal unserer Ansicht nach eine kluge Projektdiversifizierung in einen Bereich vollzogen, den viele Experten als einen der Wachstumsmärkte schlechthin ansehen.

Die Kosten halte sich mit 187.500 Dollar verteilt auf 36 Monate sowie der Übernahme von Explorationskosten in Höhe von insgesamt 100.000 Dollar 36 Monate nach Abschluss der Transaktion in Grenzen. Canada Silver Cobalts CEO Frank Basa erklärte aber bereits, dass man angesichts der hochgradigen Mineralisierung nahe der Oberfläche bereits ein geologisches Team auf das Projekt geschickt habe, um ein Explorationsprogramm zu planen.

Wir halten die Leser von GOLDINVEST.de auf dem Laufende, wie es hier und auf dem Castle-Projekt, wo gerade ein Bohrprogramm läuft, weitergeht.

