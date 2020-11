Erlebnis Akademie kann im dritten Quartal 2020 nach vorläufigen Zahlen den Umsatzrückgang aus dem ersten Halbjahr kompensieren

Sehr gutes drittes Quartal mit Umsatzwachstum von 34,3 % gegenüber Vorjahr auf Ebene der AG

Umsatz der AG liegt nach neun Monaten auf Vorjahresniveau (7,5 Mio. Euro bzw. -0,1%)

Konzernumsatz kumuliert bei 13,7 Mio. Euro (+1,1%)

Zweiter Lockdown wird sich aufgrund der Saisonalität voraussichtlich geringfügiger auswirken

Prognose: Für das Gesamtjahr wird jetzt ein positives Konzernjahresergebnis erwartet



Bad Kötzting, 3. November 2020 - Die Erlebnis Akademie AG erzielte nach vorläufigen Zahlen in den ersten neun Monaten 2020 auf Konzernebene einen Umsatz von 13,7 Mio. Euro nach 13,5 Mio. Euro im Vorjahr. Dabei ist relativierend zu beachten, dass der Standort in Slowenien erst im September des vergangenen Jahres eröffnet wurde und entsprechend 2019 im Betrachtungszeitraum keinen wesentlichen Beitrag zu den Gesamterlösen beisteuerte. Auf Ebene der AG - und damit im Deutschland-Geschäft - wurde im 9-Monatszeitraum nach vorläufigen Zahlen ein Umsatz von 7,5 Mio. Euro erzielt, womit das Vorjahresniveau trotz der insbesondere im zweiten Quartal wirkenden Corona-bedingten Einschränkungen und Standortschließungen in etwa erreicht werden konnte (-0,2 %). Wesentlich dazu beigetragen hat ein sehr gutes drittes Quartal mit einem Umsatzplus von 34,3 % gegenüber Vorjahr, wodurch der Umsatzrückstand aus den ersten sechs Monaten aufgeholt werden konnte. Beim operativen Ergebnis EBIT erzielte die Erlebnis Akademie in den ersten neun Monaten 1,3 Mio. Euro auf Ebene der AG (+ 9,4 %).