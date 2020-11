Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien New York Kurserholung gewinnt an Fahrt am Wahltag Die Anleger an den US-Aktienmärkten haben am Tag der mit Spannung erwarteten US-Präsidentschaftswahl weiter zugegriffen. Eine Welle des Optimismus schwappe an die Wall Street, dass der Wahlausgang keine größeren Ungewissheiten mit sich bringe, sagte …