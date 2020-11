Am 10. November werden die Q3-Zahlen von TeamViewer veröffentlicht und es hat den Anschein, dass die seit Mitte Juli laufende Korrektur des Papiers im Vorfeld beendet werden kann. Der Wert verbuchte am gestrigen Handelstag einen Anstieg von 5,41 Prozent und egalisierte damit die Verluste der letzten 4 Handelstage. Handelt es sich hierbei um einen nachhaltigen Rebound oder um einen Short Squeeze? Der Wert war einige Zeit im Visier der Shortseller. Ein weiterer Grund für die Kursverluste sind die Abverkäufe des Hauptinvestors Permira, der zuletzt am 19. Oktober ein Paket in der Höhe von 929 Millionen Euro an den Mann bringen konnte. Es ist fraglich, ob Permira überhaupt den nunmehr auf 28 Prozent geschrumpften TeamViewer-Anteil noch weiter verringern will. Es spricht also einiges für eine Long-Positionierung.

Zum Chart

Der Ende September 2019 durchgeführte Börsengang wurde von den Marktteilnehmern positiv aufgenommen. In dieser kurzen Zeitspanne stieg der Kurs in der Spitze um 115 % auf 54,86 Euro. Der Weg dorthin ist aber aufgrund der Coronakrise sehr volatil verlaufen. Aktuell testet das Papier die Unterstützung rund um das Level von 36,50 Euro und konnte sich gleichzeitig von dieser Marke um 5,41 % nach oben absetzen. Der Widerstand bei 39,79 Euro würde im Falle eines Rebounds den Wert nicht lange zurückhalten. Der Zielbereich ließe sich vielmehr zwischen 44,00 und 46,50 Euro definieren. Fallen die Zahlen am 10 November tendenziell enttäuschen aus, ist ein Kursverlust bis auf 32,80 Euro denkbar. Das Tief von Mitte März 2020 ist wohl außer Reichweite.