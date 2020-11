Die Zukunft scheint angesichts des prognostizierten Wachstumsschub im Batteriegraphitmarkt rosig für EcoGraf Ltd.

Laut jüngsten Prognosen der britischen Marktanalysten von Benchmark Mineral Intelligence zufolge wird der Markt für Batteriegraphit im laufenden Jahrzehnt jährlich um 31,5% wachsen. Im Jahr 2030 soll die Nachfrage dann bei 1,2 Millionen Tonnen pro Jahr liegen. Das australische Graphitspezialist EcoGraf Limited (ASX: EGR, WKN: A2PW0M) dürfte von diesem Nachfrageboom maßgeblich profitieren.

Ecograf hat soeben einen umfangreichen Entwicklungsbericht für die Finanzierung, den Bau und den Betrieb der neuen EcoGraf™-Verarbeitungsanlage im strategischen Industriegebiet Kwinana-Rockingham in Westaustralien veröffentlicht. Der unabhängige Bericht ist Teil einer umfangreichen Due-Diligence an deren Ende ggf. eine der Darlehensfinanzierung durch Export Finance Australia stehen könnte. Export Finance hatte öffentlich erklärt, dass die staatliche Agentur bei einem positiven Ergebnis der Due-Diligence bis zur Hälfte der Investitionssumme per Darlehen zur Verfügung stellen könnte!