Centogene und Lufthansa eröffnen am neuen Berliner Flughafen das COVID-19 Testzentrum

Centogene weitert gemeinsam mit dem Kooperationspartner Lufthansa die COVID-19 Testaktivitäten mit einem weiteren Testcenter aus: Das Rostocker Unternehmen, das mit solchen Zentren unter anderem bereits an den Flughäfen in Frankfurt und Düsseldorf vertreten ist, eröffnet nun am neuen Berliner Flughafen BER den nächsten Standort. „Zusätzlich zu abfliegenden Reisenden, die einen gültigen Coronavirus-Test an ihrem Zielort ...