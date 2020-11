AlzChem Group AG erweitert Nitril-Produktion um 50 %

Trostberg, 5. November 2020 - Die AlzChem Group AG, ein vertikal integrierter Spezialchemie-Anbieter mit führender Marktposition in ausgewählten Nischenmärkten, setzt ihre Wachstums- und Investitionsstrategie auch im aktuellen Umfeld konsequent fort. Aufgrund der anhaltend hohen Marktnachfrage wird die Nitril-Produktion bis zum 2. Quartal 2021 um bis zu 50 % erweitert. Das Investitionsvolumen beträgt rund 12 Mio. Euro. Die derzeit verfügbaren Kapazitäten waren erst per Juli 2019 erweitert worden und erreichten rasch eine Auslastung von 100 %.

Die nun zusätzlich geplanten Nitril-Produktionskapazitäten dienen vor allem dazu, das Wachstum von Medikamenten und Bioziden zu begleiten. AlzChem profitiert dabei von der Marktentwicklung, Lieferketten robuster zu gestalten, und folgt damit dem Trend zur Erhöhung der Versorgungssicherheit durch einen europäischen Anbieter. Auch in der erweiterten Nitril-Produktionsanlage setzt AlzChem wieder auf die bewährte und ständig durch AlzChem-Ingenieure und -Chemiker optimierte Gasphasentechnologie, die bezüglich Rohstoffausbeute und Umweltgesichtspunkten den Stand der Technik vorgibt und Maßstäbe setzt.

Andreas Niedermaier, CEO der AlzChem Group AG: "Unser Nitril-Geschäft weist seit mehreren Jahren stabile Wachstumsraten auf und wir sind überzeugt, dass sich diese Entwicklung langfristig fortsetzen wird. Die aktuelle Marktnachfrage wird unsere neuen Gesamtkapazitäten weiterhin deutlich übersteigen. Das gibt uns eine hohe Planungssicherheit ebenso wie unsere teilweise langfristig laufenden Kundenverträge. Gerade unter diesen für uns guten Rahmenbedingungen halten wir an unserer bewährten Strategie fest, sehr zielgerichtet zu investieren, damit wir unsere Wachstumsschritte weiterhin gut managen können. Das ist im aktuellen Umfeld doppelt wichtig."



Über AlzChem

Die AlzChem-Gruppe ist ein vertikal integrierter Hersteller von Chemieprodukten, die auf der sog. NCN-Kette basieren. Dabei handelt es sich um Produkte mit typischer Stickstoff-Kohlenstoff-Stickstoff-Bindung, die in einer Vielzahl von Branchen Anwendung finden. Die Gruppe hat eine führende Marktposition in ausgewählten Nischenmärkten. Der strategische Wachstumsfokus und der Schwerpunkt der umfangreichen Forschung und Entwicklung liegen auf dem Geschäftssegment Specialty Chemicals. Das Unternehmen hat rund 1.620 Mitarbeiter an vier Standorten in Deutschland und drei weiteren im Ausland.

