Bilfingers Aktionär ENA Investment Capital LLP aus London hat die Beteiligung an dem Baukonzern erhöht. Der Investor hat die Meldeschwelle von 10 Prozent der Stimmrechte überschritten und hält nun 12 Prozent der Bilfinger-Aktien. Die Schwelle wurde am 6. November überschritten.„In den vorigen Meldungen an die Gesellschaft wurden per 20.07.2020 8,67% Anteil Stimmrechte und 5,65 Prozent in Instrumenten bezüglich der Bilfinger ...