Julius Bär zahlt Millionen-Strafe in "Fifa-Angelegenheit" 09.11.2020, 09:17 | Die Schweizer Privatbank Julius Bär will alte Probleme hinter sich lassen. Nun hat sie in Sachen Fifa-Skandal eine Vereinbarung mit dem US-Justizministerium getroffen.

