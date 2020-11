Cenit: Nettoergebnis im Plus

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Cenit AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) einen spürbaren Umsatzrückgang verbucht, aufgrund deutlich geringerer Kosten aber weiterhin ein positives EBIT erreicht. In der Folge reduzieren die Analysten zwar leicht das Kursziel, behalten das positive Votum aber bei.

Nach Analystenaussage habe der 9-Monatsumsatz auf 109,71 Mio. Euro (9M 2019: 126,16 Mio. Euro) nachgegeben. Nach Meinung von GBC sei dieser Rückgang aber als moderat einzustufen, da das Kundenklientel von Cenit insbesondere aus den betroffenen Branchen Luftfahrt sowie Maschinen- und Fahrzeugbau komme. Das EBIT habe aufgrund niedrigerer Kosten bei 1,67 Mio. Euro (9M 2019: 4,55 Mio. Euro) gelegen, das Nachsteuerergebnis sei demnach auf 0,96 Mio. Euro (9M 2019: 3,04 Mio. Euro) gefallen. Für 2020 rechne das Management mit Umsätzen zwischen 145 und 150 Mio. Euro und einem EBIT zwischen 1,5 und 2,0 Mio. Euro.