Mais und Weizen konsolidieren

Chicago 09.11.2020 - Mais und Weizen zeigen sich am Chicago Board of Trade leichter, auch die Sojabohnen korrigieren, bewegen sich aber weiterhin um 11 USD. Die Investoren nehmen einen Teil der Vorwochengewinne mit.



Die Agrarfutures haben sich in der vergangenen Woche weiter erholen können. Die Sojabohnen stiegen auf das höchste Niveau seit mehr als vier Jahren, für Mais und Weizen ging es ebenfalls aufwärts.