10.11.2020 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Westwing erzielt im dritten Quartal 2020 auf Basis eines beschleunigten Wandels zum eCommerce sehr starke Ergebnisse; 66% Umsatzwachstum und 11% bereinigte EBITDA-Marge



* Das Wachstum im dritten Quartal 2020 setzte sich auf sehr hohem Niveau fort, was weiterhin auf eine beschleunigte Verlagerung zum eCommerce hindeutet



* Das erneut starke Wachstum ist sowohl von bestehenden Kunden mit höherer Aktivität und Wiederholungskäufen als auch von einer sehr starken Neukundenakquise getrieben



* Starke Ergebnisse im dritten Quartal: 66% Umsatzwachstum, 10,9% bereinigte EBITDA-Marge und EUR 7 Mio. Free Cashflow während des saisonal schwächeren Sommerquartals



* Vor dem Hintergrund der sich wieder verschärfenden COVID-19-Situation in Europa bleiben Gesundheit und Sicherheit für Westwing die oberste Priorität



München, 10. November 2020 // Westwing, der Marktführer für inspirationsgetriebenen Home & Living eCommerce in Europa, gibt heute die Ergebnisse für das dritte Quartal 2020 bekannt.



Basierend auf einer beschleunigten eCommerce-Adaption im Home & Living-Markt, konnte Westwing auch im dritten Quartal 2020 ein starkes Wachstum des Bruttowarenvolumens (GMV) von 59% gegenüber dem Vorjahr verzeichnen. Das Internationale Segment wuchs sogar mit leicht höheren Wachstumsraten von 67% GMV-Wachstum gegenüber dem Vorjahr, was den Fortschritt, der im gesamten Länderportfolio erzielt wurde, weiter unterstreicht. Auf Kundenseite wurde das Wachstum von allen Kohorten getrieben, da bestehende Kunden weiterhin eine erhöhte Aktivität zeigten und öfter Wiederholungskäufe tätigten, während die Neukundenakquise mit 68% mehr Neukunden gegenüber dem dritten Quartal 2019 weiterhin stark blieb. Infolgedessen stieg die Zahl der aktiven Kunden, die in den letzten 12 Monaten (bis September 2020) mindestens eine Bestellung aufgegeben haben, auf 1,3 Mio., was einem Wachstum von 39% gegenüber dem Vorjahr entspricht.