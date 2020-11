Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Result of the optional dividend Wereldhave Belgium announces the result of its optional dividend process: 75.3% of the shareholders opt for sharesEquity strengthened with € 18.5 million Attachment Press release - Result optional dividend - 10 November …