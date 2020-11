Da ich nach dem Erfolg mit Skeena Resources insbesondere das kanadische Gebiet „Golden Triangle“ in British Columbia sehr eng beobachte, bin ich auf ein Unternehmen gestoßen, welches sehr viel Potential bietet.

Sassy Resources Corp. (CSE: SASY │ WKN: A2P00A │ ISIN: CA8038701048)

Den vollständigen Artikel mit zahlreichen Zusatzinformationen finden Sie hier:

>>> Spannender neuer Player im Golden Triangle <<<



Sassy Resources ist ein erst seit Mitte August 2020 gelistetes Explorationsunternehmen mit zwei kanadischen Projekten. Das Hauptprojekt „Formore Gold-Silber Projekt“ befindet sich dabei fast genau im Herzen des weltberühmten Eskay Camp im Golden Triangle Gebiet der kanadischen Provinz British Columbia. Sein zu 100% kontrolliertes Foremore-Projekt liegt 45 km nördlich der legendären Eskay-Creek-Mine und erstreckt sich über ein Gebiet von 14.585 zusammenhängenden Hektar („ha“) mit einigen hochgradigen Edelmetallzielen und zusätzlichen Vorkommen von Zink, Blei und Kupfer.

Zu den regionalen Nachbarn gehören unter anderem Newmont’s/Teck’s Galore Creek im Nordwesten, Copper Fox’s/Teck’s Schaft Creek im Norden, Enduro Metals‘ Newmont Lake im Südwesten und Skeena Resources (Eskay Creek, Snip), Garibaldi (E&L, Casper), Metallis und Eskay Mining im Süden.

Übersichtskarte Golden Triangle, British Columbia, Kanada, Quelle: Sassy Resources

Wichtiger Punkt:

Vergleichen Sie Sassy’s 14.585 ha Projektgebiet mit anderen hochkarätigen Projekten im Golden Triangle wie z.B. Skeena Resources‘ Eskay Creek mit 6.151 ha, Ascot’s Premier (8.133 ha) oder auch Red Mountain (17.125 ha). Andere Beispiele: Tudor Gold besitzt 60% des (17.913 ha) Treaty Creek-Projekts und Benchmark Minerals besitzt das Lawyers-Projekt mit rund 14.000 Hektar.

Auch interessant:

Vom Markt wird von Skeena Resources allgemein erwartet, dass im nächsten Jahr auf dem 6.151 Hektar großen Eskay Creek Gebiet erhöhte Ressource von über 5 Mio. Unzen Goldäquivalent mit > 5 g/t Goldäquivalent vermeldet werden wird. Da kann man dann wirklich gespannt sein, was bei Sassy Resources in Zukunft alles noch so kommen könnte…

Vergleich der Marktkapitalisierungen:

Dazu ziehen wir am besten direkt ein Schaubild heran:

Vergleich der Marktkapitalisierungen von Unternehmen im Eskay Camp, Quelle: Sassy Resources

Das Foremore-Projekt

Die Explorationsarbeiten auf dem Foremore-Projekt reicht mehr als 30 Jahre zurück. Sie umfassen Schürfungen, Kartierungen, Probenahmen, luft- und bodengestützte geophysikalische Untersuchungen sowie 71 historische Bohrlöcher. Mehr als 10 Millionen Dollar wurden in der Vergangenheit bereits investiert.

Sassy Resources begann sein erstes Bohrprogramm im Sommer 2020. Die erste von zwei geplanten Bohrphasen mit 11 Bohrlöchern wurde im August abgeschlossen.

Phase II des Bohrprogramms startete dann im September und fokussiert sich auf die hochgradige Westmore-Zielzone. Hier wurden bei Probenahmen in der Vergangenheit bereits Exponate mit sichtbarem Gold („Visible Gold“) gefunden – ein sehr gutes Zeichen!

Sichtbares Gold – Westmore Zone, Quelle: Sassy Resources

Aktuell wartet der Markt noch auf die Veröffentlichung weiterer Bohrergebnisse. Nach einer leichten zeitlichen Verzögerung (die Untersuchungslabore in Kanada sind aktuell komplett ausgebucht) rechne ich damit, dass wir diese noch offenen Ergebnisse innerhalb der nächsten zwei Wochen vom Unternehmen geliefert bekommen.

Sobald diese vorliegen, werde ich Sie im Stock-Telegraph darüber informieren.

x x x x x x x x x x

Die Aktie von Sassy Resources ist seit kurzem auch an den deutschen Börsen in Frankfurt und Stuttgart gelistet. Allerdings bekomme ich – zumindest in meinem Kurssystem – aktuell keine Kurse der Frankfurter Börse für die Aktie angezeigt. Eventuell gibt es hier irgendwo ein technisches Übermittlungsproblem oder ähnliches. An der Stuttgarter Börse oder natürlich direkt in Kanada sollte der Handel aber jederzeit möglich sein.

Mein persönlicher Tipp:

Packen Sie Sassy Resources schon jetzt auf Ihre Watchlist – eventuell ergibt sich ja in der Zwischenzeit schon eine Kaufgelegenheit zum Schnäppchenpreis.

Denn wenn das Unternehmen wie von mir vermutet in Kürze starke Bohrergebnisse meldet, braucht es vielleicht nicht viel Handelsvolumen, um die Aktie sehr viel höher zu schicken.

Mehr Infos zum Unternehmen finden Sie auf der Webseite unter

SassyResources.ca

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Händchen und das notwendige Quäntchen Glück bei Ihren Investmententscheidungen!

Ihr

Redaktionsschluss: Mittwoch, 11. November 2020 – 6:15 Uhr MEZ

Referenzkurs vor Redaktionsschluss: 0,92 CAD (CSE)

