Voyager Digital wird bei der 6. jährlichen Verleihung der Benzinga Global Fintech Awards 2020 mit dem Publikumspreis ausgezeichnet Nachrichtenquelle: IRW Press | 11.11.2020, 10:27 | 104 | 0 | 0 11.11.2020, 10:27 | - Das Unternehmen will am 18. November 2020 außerdem an der 9. jährlichen One-on-One Virtual Investor Conference von The Benchmark Company teilnehmen - NEW YORK, 11. November 2020 - Voyager Digital Ltd. („Voyager“ oder das „Unternehmen“) (CSE: VYGR) (OTCQB: VYGVF) (FRA: UCD2), ein börsennotierter, zugelassener Krypto-Asset-Broker, der Investoren eine Komplettlösung für Investments in Kryptowährungen bietet, gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei der 6. jährlichen Verleihung der Benzinga Global Fintech Awards für das Jahr 2020 den Publikumspreis (The People’s Choice Award) erhalten hat. „Wir fühlen uns geehrt, dass wir diese Auszeichnung erhalten haben, denn dies ist ein Ausdruck der Loyalität unserer Nutzer und Anhänger. Seit unserem Einstieg in den Krypto-Markt liegt unser Fokus darauf, die beste Agentur-Broker-Plattform für den Handel mit Kryptowährungen mit einer bedienungsfreundlichen und gebührenfreien Struktur bereitzustellen. Mit unserer Smart-Order-Routing-Technologie, mit welcher über 50 digitale Assets effizient und bequem gehandelt werden können, sowie unserem branchenführenden Beteiligungsangebot an 22 dieser Assets liefert Voyager seinen Kunden weiterhin das beste Investmentangebot für Kryptowährungen, und dies wird mit dieser Auszeichnung anerkannt“, sagte Stephen Ehrlich, der Mitbegründer und CEO von Voyager. „In diesem Sinne werden wir uns weiterhin darauf konzentrieren, unsere Plattform auch im Jahr 2021 zu verbessern, wobei wir eine internationale Expansion und zusätzliche Produktangebote im Visier haben“, so Stephen Ehrlich weiter. Unsere Beratungsbeziehung mit NBA Hall von Famer Tracy McGrady unterstützt uns dabei, Anleger darüber zu informieren, wie sie bis zu 9,5 % Zinsen auf ihr Anlagevermögen realisieren können. Damit wie auch durch die Anerkennung von Branchenführern wie Benzinga ist Voyager gut aufgestellt, um seinen treuen Nutzern eine außergewöhnliche Plattform zu bieten.” Außerdem gab Voyager seine Teilnahme an der bevorstehenden 9. jährlichen Discovery One-on-One Virtual Investor Conference von The Benchmark Company am 18. November 2020 bekannt. Für weitere Informationen und die Vereinbarung eines persönlichen Gesprächs klicken Sie bitte hier, eine Anmeldung für die Konferenz oder die Kontaktaufnahme mit Vince Curatola - Director of Corporate Marketing Services - ist unter vcuratola@benchmarkcompany.com möglich. Seite 2 ► Seite 1 von 3 Voyager Digital Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de







