Corestate setzt neuen Student Housing Standard im spanischen Pamplona

* Deutlicher Ausbau der Präsenz in Spanien



* Corestate-Marke Youniq mit ca. 220 Mio. EUR Gesamtportfoliovolumen (GAV)

* Kunden profitieren von Corestates langjähriger Micro Living Expertise

* Große Nachfrage nach hochwertigem studentischem Wohnraum

Frankfurt, 12. November 2020. Corestate Capital Group (Corestate), ein führender unabhängiger Investment-Manager für Immobilien in Europa, hat in der spanischen Universitätsstadt Pamplona das nächste Student Housing Objekt mit einem Investitionsvolumen von rund 30 Mio. EUR auf den Weg gebracht. Es wird nach Fertigstellung ab 2023 unter der Corestate-Marke Youniq betrieben, die bereits in Sevilla vertreten ist und ihre Präsenz in Spanien bis 2022 mit weiteren Objekten in Barcelona, Salamanca sowie Valencia erweitern wird. Das Youniq-Gesamtportfolio (GAV) in Spanien liegt dann bei ca. 220 Mio. EUR, die Zahl der Betten bei über 1.500. Corestate plant dort seine Kapazitäten im Sektor Micro Living, der auch Serviced Apartments und Co-Living umfasst, um jährlich bis zu 1.000 Betten auszubauen.



Nils Hübener, CIO Corestate: "Wir sind in der Lage, trotz der Auswirkungen der Coronakrise Investmentopportunitäten für weiteres Wachstum in Europa zu finden. Dabei ist unsere langjährige Vorreiterrolle in der Assetklasse Micro Living ein entscheidender Erfolgsfaktor. Bildung im Speziellen und vor allem auch internationale Qualifikationen werden in schwierigen Zeiten mit entsprechend stärkerem Wettbewerb auf den Arbeitsmärkten immer wichtiger. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach hochwertigem studentischem Wohnraum, den Corestate an immer mehr Standorten anbietet. Mit Objekten wie in Pamplona setzen wir in Punkto Qualität, Ausstattung und Zukunftsfähigkeit neue Standards. Davon profitieren gleichermaßen unsere Investoren wie auch die Mieterseite."