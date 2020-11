12. November 2020: Caledonia Mining Corporation Plc („Caledonia“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-minin ...) gibt bekannt, dass das Unternehmen am 11. November 2020 von BlackRock, Inc., einem „bedeutenden Aktionär“ des Unternehmens, gemäß den AIM-Regeln für Unternehmen eine Mitteilung erhalten hat, dass BlackRock, Inc. ihre Beteiligung an dem Unternehmen erhöht hat und am 10. November 2020 ein bestimmter Schwellenwert für die Meldung ihrer Beteiligungen am Unternehmen überschritten wurde. Eine Kopie der Benachrichtigung finden Sie unten.