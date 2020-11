DFV Deutsche Familienversicherung hat am Donnerstag Neunmonatszahlen vorgelegt und den Ausblick auf das laufende Jahr bestätigt. Man wolle das Bestandsvolumen auf über 125 Millionen Euro steigern, damit die Bruttobeiträge um mindestens 25 Prozent steigern, so das Versicherungs-Unternehmen aus Frankfurt am Main. Vor Zinsen und Steuern werde ein Verlust zwischen 9 Millionen Euro und 11 Millionen Euro anfallen, kündigt die ...