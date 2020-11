Am Freitagvormittag kommt es zu einem deutlichen Kurssprung bei der CytoTools Aktie. Aktuell notiert diese im XETRA-Handel bei 24,20 Euro mit mehr als 18 Prozent im Plus, das bisherige Tageshoch ist bei 24,50 Euro notiert. Die Kursrallye der vergangenen Wochen geht damit weiter. Cytotools Aktie springt dabei über den starken charttechnischen Widerstand bei 20,60/20,70 Euro, was die Aufwärtsbewegung weiter anfacht.Ausgelöst hat den ...