Nach einer Umfrage der Deutschen Depressionshilfe leidet jeder zweite an Depression Erkrankte seit dem ersten Lockdown unter massive Einschränkungen in der Behandlung seiner Erkrankung. Diese Ergebnisse sind vor allem wegen des zweiten Lockdowns brisant – zumal Politiker darüber spekulieren, ihn bis in den Dezember auszudehnen. Zwar finden Telefon- und Videosprechstunden und Online-Beratungsangebote mehr Akzeptanz als

Der Beitrag Forscher warnen: Lockdown belastet depressive Menschen sehr stark erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Redaktion.