Q3: Außerplanmäßige Abschreibungen überschatten besser als erwartetes operatives Ergebnis und führen zu Prognoseanpassung



Wie von uns antizipiert hat SMT Scharf auch im dritten Quartal unter der global reduzierten Bergbauaktivität erheblich gelitten. Während die operativen Kennzahlen zwar besser als erwartet ausgefallen sind, beeinflusste vor allem eine intensive Restrukturierung des Geschäfts in Kanada das berichtete Periodenergebnis deutlich negativ. Infolgedessen sind auch die Jahresziele nicht mehr erreichbar, weswegen wir unsere Schätzungen reduzieren.



Umsatz erneut deutlich rückläufig, Ergebnis durch Wertberichtigungen verzerrt: Wenig überraschend verzeichneten sowohl das Neuanlagen- (-19,7% yoy) als auch das After-Sales-Geschäft (-30,1% yoy) ebenfalls in Q3 spürbare Einbußen. Daraus ergibt sich insgesamt ein Konzernerlös von 13,3 Mio. Euro (-19,8% yoy), der damit zumindest unsere Schätzung übertrifft (12,3 Mio. Euro) und das bislang stärkste Quartal des laufenden Geschäftsjahres darstellt (Q1: 10,7 Mio. Euro; Q2: 13,0 Mio. Euro).

Das berichtete EBIT liegt mit -5,4 Mio. Euro substanziell unter dem Vorjahreswert (1,0 Mio. Euro) und unserer vorherigen Annahme (0,2 Mio. Euro). Maßgeblicher Grund hierfür ist jedoch der seit einiger Zeit laufende Restrukturierungsprozess der in 2018 akquirierten kanadischen Tochter RDH Mining Equipment, im Zuge dessen nun nicht liquiditätswirksame Wertberichtigungen von insgesamt 5,1 Mio. Euro für verschiedene Vermögenswerte vorgenommen wurden. Neben einer Abschreibung der Marke 'RDH', die zukünftig nicht mehr verwendet werden soll, hat SMT Scharf u.a. auch den Kundenstamm, Gebäude und technische Anlagen neu bewertet ebenso wie die Vorräte aus unfertigen und fertigen Erzeugnissen, deren realistisch erzielbare Veräußerungserlöse nicht mehr dem bisherigen Bewertungsansatz entsprachen. Darüber hinaus hat der Konzern auch in der SMT-Gruppe Wertberichtigungen i.H.v. knapp 1,5 Mio. Euro auf insgesamt drei Entwicklungsprojekte umgesetzt, für deren Prototypen bzw. Modellentwicklungen auf Basis aktueller Erkenntnisse keine Kundenbestellungen mehr zu erwarten sind. Ohne diese Sondereffekte wäre das EBIT aus dem operativen Geschäft in Q3 mit rund 1,2 Mio. Euro trotz der geringen Umsatzbasis wohlgemerkt erstaunlich positiv ausgefallen, was als Beleg für die erfolgreichen Kostensenkungsmaßnahmen des Managements gewertet werden kann.

