Bei der ProCredit Holding ist man trotz der Pandemie unverändert optimistisch gestimmt. Dies gilt sowohl für den kurz- als auch für den mittelfristigen Ausblick. Die Holding sieht sich als Hausbank für kleine und mittelgroße Unternehmen in Ost- und Südosteuropa. In verschiedenen Ländern betreibt man insgesamt zwölf Banken mit 56 Filialen. Aktuell spielt ProCredit in Osteuropa eine wichtige Rolle dabei, die Pandemie-Krise zu ...