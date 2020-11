Biofrontera will neue Umsatzhöhen erreichen

Biofrontera strebt in den kommenden Jahren ein starkes Wachstum an. 2019 lag der Umsatz bei mehr als 31 Millionen Euro, bis 2025 soll er auf 200 Millionen Euro auf 400 Millionen Euro ansteigen. Dies geht aus einer Präsentation von Biofrontera auf dem virtuellen Eigenkapitalforum der Deutschen Börse hervor.Dieses Wachstum will Biofrontera mit seinen beiden Produkten Ameluz und Xepi schaffen, so Vorstandschef Hermann Lübbert. ...