S&P 500 pendelt um 3.600 Punkte Der Index dürfte wohl erneut am Fibonacci-Fächer scheitern, so wie bereits in den Vormonaten und im Jahr 2018. In der Folge wäre dann mit einem erneuten Rücklauf zur Unterstützung bei 3.250 Punkten zu rechnen, wo aktuell auch nur leicht tiefer der …