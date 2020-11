Der Manz-Konzern erhält endgültig den jüngst bereits im September per Letter of Intent vereinbarten Großauftrag von TE Connectivity. „Nachdem TE Connectivity 2018 die erste vollintegrierte Montagelinie zur automatisieren Herstellung von Zellkontaktiersystemen (ZKS) bestellt hatte, setzt Manz nun die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Lieferung einer zweiten Montagelinie fort”, meldet Manz am Dienstag.Das Auftragsvolumen ...