DGAP-Adhoc edding Aktiengesellschaft: edding hebt Umsatz- und Ergebnisprognose für 2020 an (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 19.11.2020, 10:35 | 87 | 0 | 0 19.11.2020, 10:35 | edding Aktiengesellschaft: edding hebt Umsatz- und Ergebnisprognose für 2020 an ^

DGAP-Ad-hoc: edding Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognoseänderung edding Aktiengesellschaft: edding hebt Umsatz- und Ergebnisprognose für 2020 an

19.11.2020 / 10:35 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Konzern-EBIT in einer Bandbreite von 6,5 bis 9,5 Mio. EUR erwartet Am 3. August hatte der Vorstand der edding AG zuletzt Prognosewerte für das Geschäftsjahr 2020 bekannt gegeben. Dank einer über den Erwartungen liegenden Entwicklung der letzten Monate können wir diese Prognose für den Konzern nunmehr anheben.

Danach rechnet die edding Gruppe nun mit Umsatzerlösen zwischen 122,0 und 132,0 Mio. EUR (vorher 115,0 bis 130,0 Mio. EUR). Das Konzern-EBIT wird in einer Bandbreite von 6,5 bis 9,5 Mio. EUR erwartet (vorher 0,5 bis 5,0 Mio. EUR). Der Jahresüberschuss im Einzelabschluss der edding AG dürfte unter Berücksichtigung von Wertberichtigungen auf Finanzanlagen und konzerninterne Forderungen zwischen 1,0 und 4,0 Mio. EUR ausfallen (vorher -1,5 bis +2,5 Mio. EUR) .

Insbesondere die Entwicklung in den letzten beiden Monaten gibt Anlass für diesen positiven Ausblick. Zum Halbjahr belief sich das Konzern-EBIT noch auf 1,5 Mio. EUR bei Umsatzerlösen von 56,9 Mio. EUR, die 18,4% unter dem Vorjahr lagen. Nach zehn Monaten beträgt das Konzern-EBIT nunmehr 7,3 Mio. EUR, wovon allein 4,1 Mio. EUR in den letzten beiden Monaten September und Oktober erwirtschaftet wurden. Neben Umsatzerlösen, die im September und Oktober annähernd auf Vorjahresniveau lagen, hat dazu wesentlich auch unser laufendes Kostensparprogramm beigetragen.

Über die edding AG: Das Unternehmen wurde 1960 gegründet und im Jahr 2019 wurde ein Konzernumsatz in Höhe von 141,8 Mio. EUR mit durchschnittlich 659 Mitarbeitern erwirtschaftet. Die edding Gruppe steht für zwei Marken mit unterschiedlichen Lösungskompetenzen: Unter der Marke edding werden Produkte entwickelt und vertrieben, die Farbe lang anhaltend auf Oberflächen bringen, vom Permanentmarker bis hin zu Spraydosen, Compact Printern und digitalen Codes. Unter der Marke Legamaster werden klassische und elektronische Produkte der visuellen Kommunikation vermarktet.

Erläuterung EBIT als alternative Leistungskennzahl: EBIT ist die Abkürzung für "Earnings Before Interest and Tax". Gesamtleistung abzüglich Materialaufwand, Personalaufwand und Abschreibungen, zuzüglich sonstiger betrieblicher Erträge und abzüglich sonstiger betrieblicher Aufwendungen. Das EBIT ist die wichtigste Kennziffer zur Ergebnissteuerung im edding Konzern. Es erfolgt keine Bereinigung um etwaige außergewöhnliche Aufwendungen oder Erträge.

Ahrensburg, 19. November 2020

edding Aktiengesellschaft

Der Vorstand

____________________________

Kontakt:

edding Aktiengesellschaft

Herr Sönke Gooß (Vorstand/Finanzen)

Tel.: +49 (0)4102 808 200

Fax.: +49 (0)4102 808 204

E-Mail: investor@edding.de

--------------------------------------------------------------------------- 19.11.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch

Unternehmen: edding Aktiengesellschaft

Bookkoppel 7

22926 Ahrensburg

Deutschland

Telefon: +49 (0)4102 8080

Fax: +49 (0)4102 808 204

E-Mail: info@edding.de

Internet: www.edding.de

ISIN: DE0005647937, DE0005647903

WKN: 564793, 564790

Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in Frankfurt EQS News ID: 1149328

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

--------------------------------------------------------------------------- 1149328 19.11.2020 CET/CEST

°

Seite 2 ► Seite 1 von 2 Edding Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de







Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer