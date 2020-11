Cross River ernennt Lori Paslawski zur Explorationsleiterin und bestellt technisches Beraterteam

Lori Paslawski, MSc, ist eine Wirtschaftsgeologin, die vor allem auf die feldbasierte Exploration von Basismetall- und Edelmetalllagerstätten spezialisiert ist. Ihre Fachkenntnisse umfassen die dreidimensionale lithologische/strukturelle Modellierung und Modellierung von Erzlagerstätten, die Projektevaluierung, die Exploration von Neuland und die Ermittlung von Explorationszielen im Bergbaubetrieb. Die Expertin war in Bergbaurevieren mit vulkanogenen Massivsulfidlagerstätten (VMS), epithermalen und orogenen Goldlagerstätten sowie strukturell kontrollierten Ag-Zn-Pb-Lagerstätten tätig und maßgeblich an der Zielgenerierung, Abgrenzung und Erweiterung der Goldentdeckung Shovelnose (Westhaven Gold Corp) beteiligt. Während ihres Masterstudiums (MSc) an der St. Francis Xavier University arbeitete sie im VMS-Bergbaubetrieb von Rio Tinto (Spanien). Derzeit ist sie als Projektgeologin bei der Firma Vector Geological Solutions Inc. beschäftigt.

„Cross River verfügt über ein beeindruckendes Portfolio von hochwertigen Explorationsprojekten mit hervorragendem Explorations- bzw. Erweiterungspotenzial“, meint Frau Paslawski. „Ich freue mich schon sehr auf die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit einem so erfahrenen Technikerteam und darauf, mit unserem systematischen Explorations- und Entdeckungsansatz für eine hohe Wertschöpfung zu sorgen“, so Frau Paslawski weiter.

Technisches Beraterteam

Darüber hinaus freut sich das Unternehmen, die Gründung eines technischen Beraterteams bekannt zu geben, das gemeinsam mit Frau Paslawski an der Entwicklung von Richtlinien arbeiten und die Explorationsaktivitäten im neu erworbenen Projektportfolio von Northern Dominion Metals („NDM“) im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario beaufsichtigen wird.

Am 6. November 2020 gab das Unternehmen die Übernahme der Firma Northern Dominion Metals Corp. (NDMC) bekannt. NDMC ist ein privat geführtes Mineralexplorationsunternehmen, das über die Rechte zum Erwerb von Anteilen an einer Reihe von Goldexplorationsprojekten im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario verfügte. Die Projekte befinden sich innerhalb einer mit großen Goldvorkommen gesegneten geologischen Zone der Provinz Ontario (Archean Superior Province) und erstrecken sich über bedeutende Liegenschaften in zwei wichtigen Grünsteingürteln: dem Lang Lake Belt und dem Uchi Belt. Insgesamt umfassen die acht Projekte eine Grundfläche von mehr als 17.000 Hektar mit besten Voraussetzungen für die Goldexploration und befinden sich innerhalb bzw. im Nahbereich gut etablierter und produktiver Goldgürtel.