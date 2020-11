Das Geschäftsmodell sei stark zukunftsgerichtet, gerade der Markt für mobile bzw. online Spiele wachse rasant, so die Analysten. Media and Games Invest konnte hier die letzten Jahre beweisen, dass sie an diesem Wachstum partizipieren und dieses Wachstum profitabel gestalten. Zusammen mit den starken Synergien für Kundenakquise durch die Mediensparte sehen die KFM-Analysten auch weiterhin zukünftiges Wertsteigerungspotenzial und bewerten die Anleihe nunmehr als „attraktiv (positiver Ausblick)“ mit 4,5 von 5 möglichen Sternen.

Bewertung verbessert – die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG haben die 7,00%-Anleihe der Media and Games Invest plc. (kurz: MGI ; WKN: A2R4KF) in einem aktuellen Anleihen-Barometer von 4 auf 4,5 Sterne heraufgestuft.

Hinweis: Im Oktober vergangenen Jahres wurde die MGI-Anleihe 2019/24 von den KFM-Analysten als „attraktiv“ mit 4 von 5 möglichen Sternen.

Media and Games-Anleihe 2019/24

ANLEIHE CHECK: Die unbesicherte Anleihe 2019/24 der Media and Games Invest plc mit einem Emissionsvolumen von 25 Mio. Euro und einer Stückelung von 1.000 Euro ist mit einem Zinskupon von 7,00% p.a. (Zinstermin vierteljährlich am 11.01., 11.04., 11.07. und 11.10.) ausgestattet und hat eine Laufzeit vom 11.10.2019 bis zum 11.10.2024. Die Anleihe ist im Freiverkehr der Börse Frankfurt notiert.

Anleihebedingungen: Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin sind in den Anleihebedingungen in den Zeiträumen vom 01. bis 31.10.2021 zu 103%, vom 01. bis 31.10.2022 zu 102% und vom 01. bis 31.10.2023 zu 101% des Nennwertes vorgesehen. In den Anleihebedingungen sind außerdem eine Negativerklärung und die Verpflichtung zur Einhaltung einer Mindest-Eigenkapitalquote verankert.

Geschäftsbereiche „Gaming“ und „Media“

Das operative Geschäft der MGI gliedert sich in die zwei Geschäftsbereiche Gaming und Media. Mit einem Umsatzanteil im zweiten Quartal 2020 von 63% bildet der Bereich Gaming (Computerspiele) das Kerngeschäft der Gesellschaft. Über die gamigo Group, die im März durch den Erwerb zusätzlicher gamigo-Aktien nahezu komplett in die Gesellschaft integriert wurde (MGI hält aktuell einen Anteil von 99,9%), wird hier ein diversifiziertes Portfolio von über 30 Massen-Mehrspieler-Online-Spielen (MMOs) und mehr als 5.000 Gelegenheitsspielen angeboten. Über 5 Millionen Benutzer sind hier monatlich aktiv und dies zum Teil seit über 10 Jahren. In der Regel sind diese Spiele kostenlos, Umsätze werden durch In-Game Käufe (neue Spielfunktionen, bessere Ausstattungen), Spiel-Abonnements und Werbeeinnahmen generiert.