Anlegerverlag Nel ASA: Das ist der nächste Hammer – Aktie explodiert! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 20.11.2020, 08:48 | 88 | 0 | 0 20.11.2020, 08:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Bei Nel ASA läuft es derzeit wie am Schnürchen. Konnte der norwegische Wasserstoffspezialist zuletzt ein neues Großprojekt in Zusammenarbeit mit Toyota in den USA vermelden, kam soeben die nächste Hammermeldung über gigantisches Projekt in Europa rein. Diese Nachricht hat sogar das Potenzial, die Aktie auf neue Höchststände zu katapultieren. Anleger-Tipp: Angesichts dieser neuen Hammer-Meldung haben wir Nel ASA das Unternehmen und dessen Zukunftsaussichten genau analysiert und die Ergebnisse in einem brandneuen Sonderreport zusammengefasst, den Sie hier abrufen können. Gemeinsam mit dem spanischen Versorger Iberdrola plant Nel ASA ein Großprojekt in Spanien. Es geht um den Bau einer Wasserstoffproduktionsanlage mit einem Volumen von rund 200 Megawatt! Das Projekt soll bereits im kommenden Jahr anlaufen, und schon bis 2023 soll die Anlage fertig gestellt sein. Der Aktienkurs von Nel ASA explodiert daraufhin förmlich. So schob sich die Aktie gestern erstmals seit Mitte September wieder über die Zwei-Euro-Marke. Mehr noch: Mit einem Plus von aktuell über sechs Prozent rücken sogar die Allzeithochs wieder ins Visier. Bis dahin fehlen derzeit nur noch rund fünf Prozent Kursgewinn. Fazit: Nel ASA zeigt sich derzeit mal wieder von seiner Schokoladenseite. Welche Chancen Anleger haben und welche Risiken dabei einkalkuliert werden müssen, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderstudie, die Sie hier herunterladen können.



