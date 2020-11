DGAP-Adhoc Die grösste Tochtergesellschaft in Ägypten, Orascom Development Egypt, unterzeichnet ein mittelfristiges Darlehen in Höhe von $ 265 Mio. zur Refinanzierung bestehender Schulden, mit tilgungsfreier Zeit von 2.5 Jahren und verlängerter Laufzeit von 7 Jahren Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 23.11.2020, 07:00 | 68 | 0 | 0 23.11.2020, 07:00 | Die grösste Tochtergesellschaft in Ägypten, Orascom Development Egypt, unterzeichnet ein mittelfristiges Darlehen in Höhe von $ 265 Mio. zur Refinanzierung bestehender Schulden, mit tilgungsfreier Zeit von 2.5 Jahren und verlängerter Laufzeit von 7 Jahren ^

EQS Group-Ad-hoc: Orascom Development Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Die grösste Tochtergesellschaft in Ägypten, Orascom Development Egypt, unterzeichnet ein mittelfristiges Darlehen in Höhe von $ 265 Mio. zur Refinanzierung bestehender Schulden, mit tilgungsfreier Zeit von 2.5 Jahren und verlängerter Laufzeit von 7 Jahren

23.11.2020 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Medienmitteilung

Die grösste Tochtergesellschaft in Ägypten, Orascom Development Egypt (ODE), unterzeichnet ein mittelfristiges Darlehen in Höhe von $ 265 Mio. zur Refinanzierung bestehender Schulden, mit tilgungsfreier Zeit von 2.5 Jahren und verlängerter Laufzeit von 7 Jahren.

Altdorf, 23. November 2020 - Orascom Development Holding (ODH) freut sich bekannt zu geben, dass ihre grösste Tochtergesellschaft in Ägypten, Orascom Development Egypt (ODE), einen mittelfristigen Darlehensvertrag zur Refinanzierung und Aufstockung ihrer ausstehenden Schulden mit dem Gegenwert von 265 Millionen USD mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einer tilgungsfreien Zeit von 2,5 Jahren unterzeichnet hat.

ODE beabsichtigt, den Erlös wie folgt zu verwenden:

- Bis zu 215 Mio. USD zur Refinanzierung ausstehender Schulden, um das Unternehmen von bevorstehenden Schuldenverpflichtungen zu entlasten. - Eine zusätzliche Tranche von bis zu 50 Millionen USD (in ägyptischen Pfund), die über einen Zeitraum von zwei Jahren für zukünftige Wachstumsmöglichkeiten nach dem Ermessen der Gruppe in Anspruch genommen werden kann, einschließlich aller geplanten Investitionen für die Einrichtung neuer Zimmer und die Renovierung von Hotels in den Zielgebieten der Gruppe.

CIB, Banque Misr, Banque Du Caire und HSBC fungieren als mandatierte Lead Arranger und EFG Hermes fungierte als alleiniger Finanzberater, Lead Manager, globaler Koordinator und Bookrunner für die Transaktion, während CIB als Facility Agent für die Transaktion fungiert. MHR & Partners fungierten als Rechtsberater für ODE, während Helmy, Hamza & Partners als Rechtsberater für die Kreditgeber fungierten. Seite 2 ► Seite 1 von 3 Orascom Development Holding Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer