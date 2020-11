EQS Group-News: RELIEF THERAPEUTICS Holdings AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Relief kündigt Einberufung zur außerordentlichen Hauptversammlung der RELIEF THERAPEUTICS Holding AG an



Genf, Schweiz, 23. November 2020 -RELIEF THERAPEUTICS Holding AG (SIX: RLF, OTCQB: RLFTF) ("Relief" oder "das Unternehmen"), ein biopharmazeutisches Unternehmen, dessen Lead-Wirkstoffkandidat, RLF-100(TM) (Aviptadil), sich in fortgeschrittener klinischer Entwicklung zur Behandlung von Patienten mit schwerer COVID-19-Erkrankung befindet, gibt heute die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre am 17. Dezember 2020 bekannt.