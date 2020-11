Mit den neuen Funktionen und Verbesserungen von Limelights Realtime Streaming sorgen Online-Videos für lebendige und interaktive Erfahrungen auf globaler Ebene. Die heute angekündigte nächste Generation des Realtime-Streaming-Angebots ermöglicht Latenzzeiten von unter einer Sekunde und Live-Interaktionen mit den Zuschauern.

Die meisten Konsumenten von Online-Videos würden ein Live-Event streamen, wenn es nicht verzögert übertragen wird. Das hat die aktuelle Studie „The State of Online Video 2020“ von Limelight Networks ergeben. Realtime-Streaming gehört zu dem branchenweit breitesten Angebot an Online-Streaming-Lösungen mit niedrigen Latenzzeiten und ermöglicht innovative, neue Geschäftsmodelle im Online-Video-Bereich. Die Anbieter von Live-Streaming-Events verfügen damit über Tools, mit denen sich Daten zum Online-Erlebnis integrieren lassen. Damit verändert Realtime-Streaming die Wahrnehmung von Live-Veranstaltungen.