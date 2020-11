MORGAN STANLEY belässt VALEO auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Valeo von 30 auf 35 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Eine fundamentale Geschäftserholung sei im Automobilsektor mittlerweile schon eingepreist worden, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer am Montag vorliegenden Studie. Für Autozulieferer sei die Lage nun strukturell herausfordernd, was bei den meisten Werten in diesem Segment die Stimmung in Zaum halten dürfte. Valeo sieht er wegen der Perspektiven im Bereich Elektroantrieb als positive Ausnahme./tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2020 / 04:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Valeo Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de