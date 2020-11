Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Bankmanager Schellenberg neuer Warburg-Partner Der Bankmanager Matthias Schellenberg wird neuer Partner der Hamburger Warburg Bank. Der 56-Jährige sei ab Dezember für die Bereiche Markets and Institutional Banking und Corporate Finance zuständig, teilte das Geldhaus am Montag mit. In der Führung …