Berlin (ots) - Heute startet die Cyber Week und mit ihr die Zeit der Rabatte.

Eine ganze Woche lang bis zum Cyber Monday (30. November) können Verbraucher bei

Tausenden Händlern "bis zu 90 Prozent" sparen. Zumindest, wenn sie der Werbung

glauben. Doch nicht jedes Angebot hält, was es verspricht. Das Verbraucherforum

mydealz hat zehn gängige Verkaufstricks aufgelistet, die Verbrauchern nicht nur

am Black Friday oder Cyber Monday bares Geld kosten können.



1) Falsche Rabattangaben





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Keine Frage, Rabatte stehen speziell am Black Friday und Cyber Monday imMittelpunkt. Tausende Händler senken ihre Preise, um ihre Umsätze pünktlich zumBeginn der heißen Phase des Weihnachtsgeschäfts anzukurbeln. So verlockend dieAussicht auf große Ersparnisse aber auch ist - Verbraucher sollten im Hinterkopfbehalten, dass kein Händler etwas zu verschenken hat. Die Konkurrenz ist großund die Marge oft kleiner als man denkt. Bei übertrieben hohen Rabattangabensollten Verbraucher deshalb skeptisch sein. Sie beziehen sich oft nicht auf dentatsächlichen Verkaufspreis eines Produkts, sondern auf die meist deutlichhöhere Unverbindliche Preisempfehlung (UVP) des Herstellers. Mithilfe vonPreisvergleichsportalen sollten sich Verbraucher deshalb vor dem Kauf über diegängigen Preise für ihr Wunschprodukt informieren.2) Tickende CountdownsBei seiner "Black Friday Woche", die heute beginnt und noch bis zum 30. Novemberdauert, setzt Amazon auch dieses Jahr wieder auf "Blitzangebote" und auf"Angebote des Tages". Nur einen Tag oder nur wenige Minuten lang könnenVerbraucher einzelne Produkte zu vermeintlich attraktiven Preisen kaufen. Sosollen Verbraucher dazu gedrängt werden, möglichst schnell und unüberlegt zukaufen. Für Amazon gilt dabei allerdings das Gleiche wie für andere Händler, diemit Countdowns arbeiten: Gelassen bleiben. Nicht selten bieten gleich mehrereHändler ein Produkt ähnlich günstig an. Die großen Online-Shops nutzen nämlichAlgorithmen, die ihre Preise automatisch angleichen.3) "Nur solange der Vorrat reicht"Die "künstliche Verknappung" ist einer der ältesten Verkaufstricks der Welt: Dempotentiellen Käufer soll vorgegaukelt werden, dass er nur kurze Zeit hat, sichdas Angebot zu sichern. Um diesen psychologischen Effekt zu erzeugen, verknappenHändler nicht nur die Angebotsdauer. Auch der Hinweis "Nur solange der Vorratreicht", ist eine gängige Masche. Neben ihm findet sich gelegentlich deraltbekannte Countdown, der statt der verbleibenden Zeit anzeigt, wie vieleProdukte noch verfügbar sind. Auch hier sollten Verbraucher aber cool bleiben.