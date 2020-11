SKANDAL-IMPFUNG: Das Live-Experiment am Menschen?!

Was noch vor wenigen Wochen von Seiten der Staatsmedien als Verschwörungstheorie abgetan wurde, ist jetzt bittere Realität.

Was noch vor wenigen Wochen von Seiten der Staatsmedien als Verschwörungstheorie abgetan wurde, ist jetzt bittere Realität. Nachdem am letzten Mittwoch alle Grundrechte durch das Ermächtigungsgesetz außer Kraft gesetzt wurden, geht es jetzt um die Unversehrtheit des Körpers.

Was sich wie ein Science-Fiction Film anhört, soll ab jetzt die neue Normalität werden. Die Rede ist von der Notzulassung des Corona-Impfstoffes während der Studienphase. Was dies für jeden Einzelnen bedeutet, erfahrt ihr in der neuen Sendung von SchrangTV.

PS: Bitte dringend sichern und teilen!!

erkennen – erwachen – verändern

Euer

Heiko Schrang

Helft auch Ihr, die journalistische Unabhängigkeit von SchrangTV, sowie den kostenlosen Newsletter langfristig zu sichern: Hier unterstützen