Von Gahlen baut Hauptkomponente der einzigartigen Isotopenanlage von SHINE

SHINE Medical Technologies LLC und Von Gahlen International Inc. gaben heute bekannt, dass Von Gahlen die „Superzelle“, eine Bank mit 10 heißen Zellen, für die US-amerikanische Produktionsanlage für medizinische Isotope von SHINE in Janesville, Wisconsin, bauen und installieren wird.

Die Superzelle wird die Schlüsselprozesse am Ende der Isotopenproduktion beherbergen, einschließlich der Extraktion, Reinigung und Verpackung des Molybdän-99 oder Mo-99, das an anderer Stelle in der Anlage hergestellt wird. Die heißen Zellen ermöglichen die Fernsteuerung der Prozessausrüstung mithilfe spezieller Funktionen, die in enger Zusammenarbeit zwischen den Ingenieuren von SHINE und Von Gahlen entwickelt wurden.