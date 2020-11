---------------------------------------------------------------------------

Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt erwirbt weiteren Bauabschnitt der Traumhaus AG



- Erneuter Forward Deal abgeschlossen



- Baubeginn im 2.Halbjahr 2021



Wiesbaden, 24. November 2020 - Die Traumhaus AG hat einen weiteren Bauabschnitt in Wiesbaden an die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt (NHW) veräußert. Der Erwerb folgt per Forward Deal. Der Vorstandsvorsitzende der Traumhaus AG, Otfried Sinner sagt: "Wir haben mit diesem Globalverkauf unsere Wachstums- und Vertriebsstrategie im Bereich Mehrfamilienhäuser erneut erfolgreich unter Beweis stellen können." Dr. Constantin Westphal, NHW-Geschäftsführer für Akquisition, Projektentwicklung und Immobilienmanagement, ergänzt: "Die NHW steht für bezahlbaren Wohnraum in Hessen. Perspektivisch soll unser Bestand von 60.000 auf 75.000 Wohnungen wachsen. Der Zukauf von Projekten wie diesem trägt dazu bei, dieses Ziel zu erreichen."



Der Bauabschnitt ist einer von insgesamt drei Bauabschnitten in Wiesbaden Erbenheim. Auf dem jetzt veräußerten Bauprojekt werden insgesamt 48 Wohnungen entstehen, 21 davon gefördert. Der Baubeginn ist für das 2. Halbjahr kommenden Jahres vorgesehen. Das Verkaufsvolumen beträgt rund EUR 13,7 Mio. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Traumhaus AG die ersten beiden Bauabschnitte ebenfalls per Forward Deal an die NHW verkauft. Insgesamt werden auf den drei Bauabschnitten mit insgesamt 13.600 qm Wohn-/Nutzfläche 174 Wohnungen - 64 davon gefördert - und sieben Gewerbeeinheiten entstehen. Der erste Abschnitt ist bereits seit Anfang des Jahres in Bau, der Spatenstich für den zweiten Abschnitt wird noch in diesem Jahr erfolgen, nachdem die Baugenehmigung am 18. November erteilt worden ist.