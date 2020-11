Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Rackspace Technology präsentiert auf der 24. Annual Technology Conference von Credit Suisse SAN ANTONIO, Nov. 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) - Rackspace Technology Global, Inc. (NASDAQ: RXT) hat heute bekanntgegeben, dass Kevin Jones, Chief Executive Officer, und Amar Maletira, Chief Financial Officer, am Montag, den 30. November 2020, auf …