MTI Instruments erfüllt historischen Auftrag für die US-Luftwaffe über PBS-4100+ Systeme im Wert von 3,3 Millionen US-Dollar

ALBANY, N.Y., 24. November 2020 /PRNewswire/ -- MTI Instruments, Inc. („MTI Instruments"), die operative Tochtergesellschaft von Mechanical Technology, Incorporated (OTC Pink: MKTY), kündigt den Abschluss seines historischen Auftrags für die US-Luftwaffe an, eines Auftrags im Wert von 3,3 Millionen US-Dollar, der im Mai 2020 öffentlich vergeben wurde und 52 PBS-4100+ Systeme zur Schwingungsmessung und zum Auswuchten von Motoren umfasst. Dieser Auftrag wurde im Rahmen des von MTI Instruments und der US-Luftwaffe im Juli 2016 geschlossenen Mehrjahresvertrags erteilt und stellt den bisher größten Einzelauftrag über PBS-4100+ Systeme dar, den MTI Instruments bisher erhalten hat. Die letzte Sendung wurde im Oktober 2020 ausgeliefert, so dass MTI den Auftrag nun vollständig erfüllt hat und mit einem deutlichen Umsatzwachstum in das dritte Quartal geht.

„Wir freuen uns immer, auf unserer langjährigen Beziehung mit der US-Luftwaffe aufzubauen, und auf diesen speziellen Vertrag ist unser Team besonders stolz. Wir waren nicht nur in der Lage, den Bedarf der US-Luftwaffe an einer qualitativ hochwertigen Lösung zu erfüllen, sondern auch eine rechtzeitige Lieferung noch vor dem Zeitplan sicherstellen - trotz der Herausforderungen, die die COVID-19-Pandemie mit sich brachte. Dies ist eine großartige Leistung und spricht für das unerschütterliche Engagement unserer Mitarbeiter für unsere Kunden", erklärte Moshe Binyamin, Präsident von MTI Instruments.

Die Serie PBS-4100+ wurde entwickelt, um Motorprobleme schnell zu lokalisieren und ein unnötiges Ausbauen der Motoren zu verhindern. Die Schwingungsmessungs- und Auswuchtungssysteme werden nun in der gesamten Luftwaffe der Vereinigten Staaten als entscheidendes Diagnoseinstrument eingesetzt. Der Vertrag ermöglicht auch den direkten Zugang zum Kundensupport-Team von MTI, das rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr verfügbar ist.

Als leichtes, tragbares System mit robusten Diagnosefunktionen erfreut sich die Lösung von MTI bei seinen Kunden aus der Militärluftfahrt einer rasch wachsendenBeliebtheit und allein in den letzten Monaten wurden mehrere Verträge mit dem Verteidigungsministerium abgeschlossen. Die PBS-4100+ Serie wird oft für ihr robustes Design mit interner Stoßisolierung und passiver Kühlung gerühmt – Merkmale, die sicherstellen, dass das System selbst den rauesten Einsatzbedingungen standhält. Darüber hinaus bietet es zusätzliche Vielseitigkeit, da es vorprogrammierte Parameter für alle zivilen und militärischen Mantelstrom-, Turbinenstrahl- und Wellentriebwerke bietet und dadurch einen schnellen Einsatz im Feld ermöglicht. PBS-4100+ vereint einen Echtzeit-Messcomputer mit einer Microsoft Windows-basierten Plattform, einem Standardbetriebssystem, das eine einfache Wartung und Unterstützung ermöglicht.