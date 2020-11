---------------------------------------------------------------------------

* Steuerung des öffentlichen Nahverkehrs über selbstfahrende Elektrobusse

* GlobalmatiX als Kooperationspartner verantwortlich für die Kommunikation aus dem autonom fahrenden Bus



* Datenerfassung und -übertragung in Echtzeit sowohl aus den stehenden als auch den fahrenden Fahrzeugen



* Lieferung von Messsystemen, Telematik-Einheiten und Mobilfunkinfrastruktur für ein 5G-Campusnetzwerk



Haar, 25. November 2020: Die GlobalmatiX AG, Tochtergesellschaft der Softing AG (ISIN: DE0005178008, Prime Standard), hat gemeinsam mit Projektpartnern vom Landesverkehrsministerium Baden-Württemberg den Zuschlag für das autonome Buslinienkonzept Waiblingen erhalten. Ziele des autonomen Busliniensystems sind die Errichtung eines Reallabors für autonomes Fahren, die vollständige Datenerfassung und freie Distribution aus den autonomen Shuttles sowie die Vernetzung zwischen öffentlichem Personennahverkehr (ÖPNV), Stadt und Bevölkerung.



Die Datenerfassung wird aus den stehenden und fahrenden Fahrzeugen live und in Echtzeit- Übertragung erfolgen und auf gesicherten Servern gespeichert ("Connected Vehicle to Cloud"). Hierfür wird durch die Softing-Tochter GlobalmatiX eine Infrastruktur in einem für diese Zwecke reservierten 5G-Mobilfunknetz aufgebaut. Dazu liefert Softing/ GlobalmatiX die nötigen Messysteme, Telematik-Einheiten und Mobilfunkinfrastruktur für das 5G-Mobilfunknetzwerk sowie dessen direkt verbundene Anwendungen. Neben Fernwartung und Live-Fahrzeugdiagnose gehört hierzu auch ein Real-Lab zur Unterstützung der Forschung und Entwicklung sowie die An- und Einbindung von Straßensensoren ("Smart Road").



Dr. Wolfgang Trier, Vorstandsvorsitzender der Softing AG: "Dieses Projekt ist ein weiterer Meilenstein für die GlobalmatiX AG. Die Steuerung von öffentlichem Nahverkehr über selbstfahrende Elektrobusse inklusive Autonomen Fahren im Level 5 und Fernwartung ist ein spannendes Projekt für die Zukunft des ÖPNV. Für GlobalmatiX und Softing ist dieses Projekt strategisch, weil wir darüber frühzeitigen Zugang zu einer reellen 5G-Testumgebung erhalten, um smarte Produkte im Bereich Connected Machine, Connected Factory und Connected Vehicle zu entwickeln und die Digitalisierung mit x2Cloud mitzugestalten."



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Softing AG

Investor Relations

Richard-Reitzner-Allee 6

D-85540 Haar

Tel. +49 (0)89 456 56-0



---------------------------------------------------------------------------

25.11.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de



---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Softing AG

Richard-Reitzner-Allee 6

85540 Haar

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 456 56-333

Fax: +49 (0)89 456 56-399

E-Mail: InvestorRelations@softing.com

Internet: www.softing.com

ISIN: DE0005178008

WKN: 517800

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1150351



Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1150351 25.11.2020



°