Bis dato gibt es drei aussichtsreiche Covid19-Impfstoffe, die kurz vor der Zulassung stehen. Hinter den Wirkstoffen stehen die Organisationen wie AstraZeneca/Universität Oxford, Biontech/Pfizer und Moderna.

Die Nase vorn hat sicher das US-Unternehmen Moderna mit seinem hoch wirksamen und leichter zu verteilenden Impfstoff „mRNA-1273“. Der Wirkstoff von Biontech/Pfizer zeichnet sich durch eine vergleichbare Wirksamkeit aus, hat jedoch den Nachteil, bei mindestens minus 70 Grad aufbewahrt werden zu müssen. Dieser Umstand wird zu größeren logistischen Problemen bei der Distribution des Wirkstoffes führen. Der Wirkstoff von Moderna ist bei normalen Kühlschranktemperaturen zwischen zwei und acht Grad Celsius voraussichtlich 30 Tage lang stabil. Im kommenden Jahr will Moderna bis zu einer Milliarde Dosen herstellen.

Für Aktionäre, die schon Anfang dieses Jahres auf Moderna aufmerksam wurden, war ein Zugewinn in der Spitze von 460 % möglich. Den Marktteilnehmern dämmerte es langsam, welche Dynamik der Wirkstoff auch finanziell entfalten wird. Allein heute will die Europäische Union mit Moderna einen Vertrag über 160 Millionen Dosen abschließen. Seit dem IPO Ende 2018 weist Moderna Verluste aus, nur um für 2021 einen Gewinn pro Aktie von 4,14 Euro einzuplanen. Das KGV für 2021 liegt aktuell bei 20. Der Methode, via mRNA Antikörper zu provozieren, wird auch nachgesagt, wirksame Therapien gegen Krebs hervorzubringen. Es ist also denkbar, dass Moderna kein „one trick pony“ bleibt, sondern in weiterer Folge spektakuläre medizinische Erfolge feiern wird können. Die Aufwärtsentwicklung ist aktuell noch intakt, rund um die magic Number von 100 US-Dollar bekommen die Marktakteure jedoch regelmäßig kalte Füße. Wird dieser Widerstand überwunden, ist ein Ziel bei 112 US-Dollar möglich. Über dem Unternehmen hängt jedoch das Damoklesschwert von noch nicht identifizierter Nebenwirkung des Covid-19 Impfstoffes. Im worst case halten auch erkannte Unterstützungen dem potenziellen Abverkauf nicht stand.