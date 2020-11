DÜSSELDORF (dpa-AFX) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will bei sinkenden Infektionszahlen zuerst in den Bereichen Jugendsport und Kultur Lockerungen vornehmen. "Wir versprechen auch den Menschen, bei sinkenden Infektionszahlen werden wir die Einschränkungen auch zurücknehmen", sagte Laschet am Mittwoch im Landtag in Düsseldorf. Gerade beim Jugendsport und bei der Kultur werde den Menschen viel zugemutet. "Das ist mein Signal, mein Versprechen", erklärte er im Vorfeld der Länderberatungen mit dem Bund am Mittwochnachmittag./vd/DP/eas