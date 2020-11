ESG-Investing: Wie geht es an den europäischen Aktienmärkten weiter? Gastautor: Simon Weiler | 25.11.2020, 12:43 | 28 | 0 | 0 25.11.2020, 12:43 | Europa – Führungsrolle in Sachen verantwortungsvoller Kapitalismus Der im Dezember 2019 angekündigte „Green Deal“-Plan soll in den nächsten zehn Jahren Investitionen in Höhe von einer Billionen EUR mobilisieren und dazu beitragen, dass Europa seine Vision einer klimaneutralen Wirtschaft mit Netto-Null-Treibhausgasemissionen erreicht. Der Plan räumt Klima- und Umweltschutzmaßnahmen Vorrang ein, wobei 25% des Budgets für erstere vorgesehen sind. Wichtig ist, dass es den Politikern nicht nur um die Erreichung dieses Ziels, sondern auch um die Schaffung neuer Arbeitsplätze geht. Der Plan sieht eine Vielzahl von Maßnahmen vor, und seine Zielsetzungen umfassen viele Bereiche. Dazu gehören strengere Ziele für Treibhausgasemissionen sowie Maßnahmen in Bezug auf erneuerbare Energien, Energienetze und Kreislaufwirtschaft. Die Umsetzung dürfte zwar einige Zeit in Anspruch nehmen, die Zielrichtung der europäischen Strategie ist jedoch klar definiert. In dem Bestreben, ihre Führungsrolle zu stärken, schlug die Europäische Kommission im September auch eine weitere Verschärfung der Emissionsziele für das Jahr 2030 vor. Statt einer Reduzierung um 40% gegenüber dem Niveau von 1990 wird nunmehr eine Verringerung um „mindestens“ 55% angestrebt. » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen Diesen Artikel teilen ANZEIGE Broker-Tipp* Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere erwerben: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten. * Wir möchten unsere Leser ehrlich informieren und aufklären sowie zu mehr finanzieller Freiheit beitragen: Wenn Sie über unseren Smartbroker handeln oder auf einen Werbe-Link klicken, wird uns das vergütet.

