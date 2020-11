LONGi liefert 273 MW seiner Solarmodule an Südostasiens größte Solaranlage, Phase I des Xuan Thien Ea Sup Projekts in Dak Lak, Vietnam

XI'AN, China, 26. November 2020 /PRNewswire/ -- LONGi, das weltweit führende Solartechnologieunternehmen mit Sitz in Xi'an, China, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine Module der Hi-MO 4 Serie für Südostasiens größte Solaranlage, Phase I des Xuan Thien Ea Sup Projekts in Dak Lak, Vietnam, erfolgreich ausgeliefert hat. Das von der Xuan Thien Group am 15. November 2020 in Betrieb genommene gewerbliche Solarkraftwerk mit einer Leistung von 600 MWac / 831 MWp kann schätzungsweise 1,5 Milliarden kWh Strom in Jahr produzieren.

Mit fast 2 Millionen Solarpaneelen, einer 500 kV / 1.200 MVA-Umspannstation und einer 22,2 km langen 500 kV-Leitung ist dies das bisher größte Solarkraftwerk Südostasiens. Die Anlage, deren Kosten auf 20.000 Milliarden Dong geschätzt werden, wurde dank der gemeinsamen Anstrengungen der Entwickler, Logistikpartner und Lieferanten der Gerätschaften, zu denen LONGi gehörte, fünf Monate vor dem geplanten Fertigstellungstermin in Betrieb genommen. Der Bau der Anlage begann im April 2020 und LONGi unterzeichnete im Mai 2020 eine Vereinbarung über die Lieferung von Modulen für 273 MW für das Projekt. LONGi schloss die Lieferung lange vor dem vereinbarten Liefertermin ab.