Jedes zweite Unternehmen (57 Prozent)
klagt über eine für datengetriebenes Geschäft ungeeignete IT-Infrastruktur, so







Bei der Kommerzialisierung gehen vor allem die kleinen Unternehmen voran. Fastdrei Viertel (71 Prozent) von ihnen prüfen, wie sich die Daten verwerten lassen.Bei großen Unternehmen gilt dies für gut die Hälfte (54 Prozent), jedes drittebefindet sich in der Planungsphase. Die Ansätze reichen vom reinen Handel mitden eigenen Daten über die Optimierung der eigenen Prozesse und Maschinen bishin zur Entwicklung völlig neuer Produkte wie der Vermietung vonMaschinenkapazitäten nach Aufwand und Kooperationsmöglichkeiten mit Partnern.Fachkräftemangel und fehlende IT-Infrastruktur bremsen DatengeschäftDie Daten der Industrieunternehmen gelten als besonders wertvoll. Sie dienen derOptimierung von Maschinen und Prozessen und bilden die Grundlage für vernetzteProduktionsanlagen und den Aufbau einer Industrie 4.0.Eine Monetarisierung der Daten scheitert allerdings häufig an der fehlendeninternen Expertise. 38 Prozent der Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe wollendringend Kompetenz in der statistischen Datenanalyse aufbauen. Fast jedes zweitekleine oder mittlere Unternehmen kann seinen Bedarf an Datenanalysten jedoch nurteilweise oder gar nicht decken. Das ergeben Zahlen von KfW Research.Ein modernes Datenmanagement, das den gesamten Lebenszyklus von Daten abdecktund neben Datenerhebung und Datenschutz auch die Datenqualität im Blick hat, istso nur schwer umsetzbar. "Viele Unternehmen, die mit dem Datenmanagement derzeitnicht weiterkommen, werden sich Partner ins Boot holen und auf Plattformenzusammenarbeiten. Notwendig ist dafür jedoch, dass ich meine IT-Infrastruktur soaufstelle, dass Daten und Systeme kompatibel sind", sagt Kris Steinberg, Head ofStrategy Consulting bei Sopra Steria Next.Bei der IT hapert es jedoch ebenfalls: Jedes zweite Unternehmen (57 Prozent)klagt über eine für datengetriebenes Geschäft ungeeignete IT-Infrastruktur, so