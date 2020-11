OLG Naumburg und OLG Köln verurteilen Daimler im Abgasskandal zu Schadenersatz (FOTO)

Hannover (ots) - Daimler kann sich im Abgasskandal nicht mehr hinter

Betriebsgeheimnissen verstecken. Die Gerichte lassen sich zunehmend nicht mehr

mit unvollständigen, geschwärzten und wenig aussagekräftigen Dokumenten zu

bemängelten Funktionen abspeisen und sprechen geschädigten Mercedes-Käufern

immer häufiger Schadenersatz wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung zu.



"Diese Tendenz zeigt sich nicht nur an den Landgerichten, sondern

erfreulicherweise auch an den Oberlandesgerichten. Zuletzt haben das OLG

Naumburg und das OLG Köln Daimler zu Schadenersatz verurteilt und die Revision

zum Bundesgerichtshof erst gar nicht zugelassen. Die Pleiten dürften für Daimler

richtig schmerzhaft sein und zeigen, dass die Chancen auf Schadenersatz

steigen", sagt Rechtsanwalt Andreas Schwering aus Hannover.





Das OLG Naumburg hatte mit Urteil vom 18. September 2020 eine erstinstanzlicheEntscheidung des LG Magdeburg gekippt und dem Käufer eines Mercedes GLK 220 CDI4Matic, Baujahr 2013, Schadenersatz zugesprochen (Az.: 8 U 8/20). DasKraftfahrt-Bundesamt (KBA) hatte für das Modell mit dem Dieselmotor OM 651 undder Abgasnorm Euro 5 im Juni 2019 einen verpflichtenden Rückruf angeordnet unddie Kühlmittel-Solltemperatur-Regelung als unzulässige Abschalteinrichtungeingestuft. Die Funktion sorge zwar dafür, dass die Grenzwerte für denStickoxid-Ausstoß im Prüfmodus eingehalten werden. Im realen Straßenverkehrsteigt der Emissionsausstoß allerdings wieder an, weil die Funktion dannüberwiegend deaktiviert ist.Das OLG folgte der Einschätzung, dass es sich hier um eine unzulässigeAbschalteinrichtung handelt. Daimler habe dies nicht widerlegt und nur wenigaussagekräftige Dokumente zur Funktionsweise oder der Kommunikation mit dem KBAvorgelegt. Das war dem OLG Naumburg viel zu wenig. Der Kläger könne daher gegenRückgabe des Fahrzeugs die Erstattung des Kaufpreises abzüglich einerNutzungsentschädigung verlangen, entschied das Gericht.Ähnlich verhielt es sich in dem Fall vor dem OLG Köln (Az.: 7 U 35/20). Hierging es um einen Mercedes 250 Diesel des Typs Marco Polo mit dem Motor OM 651und der Abgasnorm Euro 6. Bei dem Wohnmobil werde gleich ein ganzes Bündel vonFunktionen verwendet, die im Zusammenspiel eine unzulässige Abschalteinrichtungdarstellen, führte der Kläger an. Neben einem Thermofenster bei derAbgasrückführung und der Kühlmittel-Solltemperatur-Regelung seien dies u.a. eineAufwärmfunktion mit Prüfstandserkennung oder unterschiedliche Modi bei derMotorsteuerung. Unterm Strich führten diese Funktionen dazu, dass die Grenzwertefür den Stickoxid-Ausstoß eingehalten werden - aber nur im Prüfmodus.Auch hier konnte Daimler den Vorwurf einer unzulässigen Abschalteinrichtungnicht entkräften und legte wieder nur unvollständige und zu großen Teilengeschwärzte Unterlagen vor. Ergebnis: Mit Urteil vom 5. November 2020 sprach dasOLG Köln dem Kläger Schadenersatz wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigungzu."Daimler legt die Karten weiterhin nicht auf den Tisch und versucht sich hinterBetriebs- und Geschäftsgeheimnissen zu verstecken. Mit dieser Taktik kommt derAutobauer nicht länger durch. Der BGH hat schon im Januar klargestellt, dassDaimler sich im Rahmen der sekundären Darlegungslast zur Funktionsweise derAbschalteinrichtungen äußern und erklären muss, warum die Funktionenausnahmsweise zulässig sein sollten. Diesen Nachweis will oder kann Daimleroffenbar nicht erbringen. Die Folge ist, dass die Gerichte imMercedes-Abgasskandal zunehmend verbraucherfreundlich entscheiden. DieOLG-Urteile dürften für die weitere Rechtsprechung richtungsweisend sein", soRechtsanwalt Schwering.Rückenwind haben Schadenersatzklagen im Abgasskandal auch durch die Ausführungender EuGH-Generalanwältin Eleanor Sharpston vom 30. April 2020 erhalten. Diesemachte deutlich, dass sie Abschalteinrichtungen grundsätzlich für unzulässighält, wenn sie im normalen Straßenverkehr zu einer Erhöhung desEmissionsausstoßes führen. Ausnahmen seien nur sehr begrenzt und nur zumunmittelbaren Schutz des Motors vor Beschädigung zulässig."Funktionen, die den Motor eher langfristig vor Verschmutzung schützen sollenwie zum Beispiel ein Thermofenster gehören nicht zu den zulässigen Ausnahmen.Vor diesem Hintergrund dürfte es Daimler schwerfallen, die Gerichte von derZulässigkeit der beanstandeten Funktionen zu überzeugen", erklärt RechtsanwaltSchwering.