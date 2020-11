Eat Beyond heißt Michael Owen, einen Strategen für nachgelagertes Marketing, in seinem Investitionsausschuss willkommen

Michael Owen bringt über 30 Jahre Erfahrung mit ein, um das Wachstum der Portfoliogesellschaften von Eat Beyond in der Praxis zu unterstützen

Vancouver (British Columbia), 26. November 2020. Eat Beyond Global Holdings Inc. (CSE: EATS, FWB: 988) („Eat Beyond“ oder das „Unternehmen“), ein Investment-Emittent, dessen Hauptaugenmerk auf den globalen Sektor der pflanzlichen und alternativen Lebensmittel gerichtet ist, gibt bekannt, dass Michael Owen in den Investitionsausschuss von Eat Beyond aufgenommen wurde.

Herr Owen kann eine Erfahrung von über 30 Jahren vorweisen und ist in leitender Position in den Bereichen Marketing und Vertrieb tätig. Er hatte Führungspositionen in einer Reihe von Unternehmen inne, deren Hauptaugenmerk auf verpackte Konsumgüter gerichtet ist, und verfügt über Führungserfahrung in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Lieferkette. Er verbrachte über zehn Jahre als Partner bei Crombie Kennedy, einer führenden kanadischen Vertriebsagentur, die im Jahr 2010 von Advantage Solutions übernommen wurde. Bei Advantage Solutions spielte Herr Owen in den fünf Jahren nach der Übernahme als VP Business Development sowie Verantwortlicher für die Schaffung innovativer Vertriebs- und Lieferkettenlösungen für führende Marken in mehreren Kategorien eine entscheidende Rolle bei der Verdoppelung des EBITDA.

Davor hatte er Marketing- und Vertriebspositionen bei Robin Hood Multifoods Inc., Unilever, Nestle und Mars Incorporated inne, wo er als CMO der US-amerikanischen Sparte von Uncle Ben‘s Rice tätig war. Zuvor hatte Herr Owen unternehmerischen Erfolg verzeichnet, einschließlich der Eigentümerschaft an der Marke Duncan Hines in Kanada und der Beteiligung an mehreren Lebensmittel-Start-ups. Herr Owen ist außerdem Mitglied des Advisory Board von Nature Bio Foods, dem größten Exporteur von Bio-Lebensmitteln und -Zutaten Indiens.

„Eat Beyond richtet sein Hauptaugenmerk auf einen Bereich, den ich als einen der aufregendsten im Bereich der verpackten Konsumgüter und der Lebensmittel im Allgemeinen erachte. Die Verbraucher suchen nach gesünderen, intelligenteren, pflanzlichen und unkonventionellen Produkten“, sagte Michael Owen. „Ich bin davon überzeugt, dass meine umfassende Betriebserfahrung in den Bereichen Vertrieb und Marketing einen enormen Mehrwert und Einblick in das Portfolio von Eat Beyond bieten kann.“