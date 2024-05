Darunter sind Unternehmen wie die London Stock Exchange (LSEG), die laut Goldman am Anfang einer signifikanten Umsatzbeschleunigung steht. "Das organische Umsatzwachstum der LSEG wird durch eine Zunahme bestehender Kunden und die Expansion in neue Märkte vorangetrieben", kommentiert Goldman-Analyst Oliver Carruthers in einer kürzlich veröffentlichten Notiz. Goldman setzt ein Kursziel von 148,71 US-Dollar für die LSEG-Aktie, was einem Anstiegspotenzial von circa 30 Prozent entspricht.

Ein weiteres Highlight der Liste ist Samsung Biologics aus Südkorea, von dem Goldman erwartet, dass es von seiner führenden Position im schnell wachsenden Markt für Biotechnologie-Vertragsfertigung profitieren wird. "Samsung Biologics gewinnt zunehmend die Anerkennung der Kunden und arbeitet bereits mit 15 der 20 weltweit größten Pharmaunternehmen zusammen", schreibt Analyst Ziyi Chen. Das Kursziel liegt bei 790 US-Dollar – ein möglicher Gewinn von fast 40 Prozent.