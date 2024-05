Das Chartbild von Brent C.O. mahnt zur Vorsicht. In den letzten Handelswochen bewegte sich Brent C.O. in einer vergleichsweise engen Handelsspanne seitwärts. Zuletzt limitierten die Preisbereiche um 84,5 US-Dollar und 81,7 US-Dollar das Handelsgeschehen.

Kurzum. Aus charttechnischer Sicht befindet sich Brent C.O. in einer überaus herausfordernden Phase. Brent C.O. muss nachhaltig über die 85 US-Dollar vorstoßen, um die aktuelle Korrektur abzuschließen. Sollte es hingegen unter die 81,7 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall könnten sich weiteren Abgaben in Richtung 77 US-Dollar / 75 US-Dollar anschließen.

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Fundamentale Lage ambivalent

Unter fundamentalen Aspekten ist die aktuelle Lage als ambivalent zu bezeichnen. Nach der Beruhigung der geopolitischen Lage haben sich die Gemüter am Ölmarkt ebenfalls beruhigt. Auch die jüngsten Ereignisse im Iran beeinflussten die Ölpreise nicht. Derzeit fehlen die klaren Signale. Relevante Faktoren neutralisieren sich und zwingen Brent in die aktuell zu beobachtende Seitwärtsbewegung. Im Verlauf des heutigen Handelstages wird das Protokoll der letzten Sitzung (30. April / 1. Mai) des FOMC der US-Notenbank veröffentlicht. Möglicherweise entpuppt sich dieses als Zünglein an der Waage.

Fazit

Brent Öl fehlen derzeit die klaren Signale und somit eine klare Richtung. Die charttechnisch relevanten Marken lauten 81,7 US-Dollar und 85 US-Dollar. Über die eine muss Brent, unter die andere darf es nicht, will es nicht Gefahr laufen, auf der Unterseite in Bedrängnis zu geraten.

Arca Oil Index korrigiert

Wenig überraschend stecken auch die Ölproduzenten inmitten einer Korrektur. Bereits ein flüchtiger Blick auf den Arca Oil Index verdeutlicht es.

Die markanten April-Hochs thronen über dem Kursverlauf des Arca Oil Index. Das Korrekturszenario ist intakt. Dennoch kann man dem Arca Oil Index nicht das Bemühen absprechen, einen Boden ausbilden zu wollen. Damit dieses Unterfangen gelingt, muss der Index in einem ersten Schritt die Zone 2.100 Punkte / 2.080 Punkte verteidigen. In einem zweiten Schritt muss es über die 2.200 Punkte und schließlich über die 2.270 Punkte gehen. Obacht wäre hingegen geboten, sollte es für den Arca Oil Index doch noch unter die 2.080 Punkte gehen.

Steht Kupfer vor einem neuen Allzeithoch? Bestellen Sie hier den neuesten Kupferreport kostenlos!

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte